В Екатеринбурге закроют часть летников ресторанов и кафе

В Екатеринбурге закрываются летние веранды кафе и ресторанов, которые власти уличили в нарушении режима работы во время коронавирусных ограничений. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем инстаграме. Речь идет только о шести заведениях в уральской столице. Все они, по словам главы региона, нарушили санитарные правила.

«Среди них «Три толстяка» и «Суботица» на Вайнера, Vietmon и «Аль-Шам» на Малышева, «Ситора» на Попова и «Ветерок» на Горького. Нарушения везде одинаковые – сотрудники кафе работали без масок. Понимаю, на улице очень жарко и тяжело всю смену быть в маске. Но пандемия коронавируса никуда не исчезла, масочный режим никто не отменял, и соблюдение всех санитарных правил является обязательным условием работы. Исключений не будет», – заявил Куйвашев.

Напомним, работа летних веранд общепита разрешена с 1 июля, но послабления коснулись только екатеринбургских ресторанов и кафе. В области заведения по-прежнему могут работать только в режиме доставки или в формате «с собой».

Екатеринбург, Елена Сычева

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