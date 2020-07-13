В поселке под Екатеринбургом крупный пожар – загорелись несколько зданий (ВИДЕО)

В поселке Решеты, который находится в 20 километрах от Екатеринбурга, сегодня вечером произошел крупный пожар. По сообщению очевидцев, пламенем оказались охвачены три дома. Видео пожара опубликовала группа «Инцидент Екатеринбург».

Очевидцы пожара, которые видели, как начинал гореть только первый дом, также поделились видеозаписью с «Новым Днем». Его сняла хозяйка одного из участков. Девушка рассказала, что огонь перекинулся с дома на траву, подобравшись к соседским деревянным заборам. Она призвала готовить воду, поскольку на улице очень жарко – и пламя распространяется быстро.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области агентству рассказали, что в результате пожара полностью сгорел один дом и надворные постройки на одном участке, а на втором – жилой дом пострадал от огня частично, у него повреждена кровля. «Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет, пострадавших нет», – сказали в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства, уточнив, что пожар почти потушен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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