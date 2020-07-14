За неделю 8 екатеринбуржцев обратились к медикам из-за солнечных и тепловых ударов

За неделю с 6 по 13 июля у восьми екатеринбуржцев были зафиксированы солнечные или тепловые удары. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга. Все пострадавшие от жары – взрослые.

В горздраве уточнили, что шестеро из обратившихся к медикам отказались от госпитализации, им были даны медицинские рекомендации, а двое перегрелись настолько сильно, что им потребовалась помощь в условиях стационара, они госпитализированы в городскую больницу № 20.

Екатеринбург, Елена Сычева

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