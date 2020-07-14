В Свердловской области сразу девять умерших от коронавируса за сутки

В Свердловской области сразу девять человек умерли от коронавируса за последние сутки, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19. Болезнь, по официальным данным, унесла жизни 172 человек.

Также известно, что за последний день заразились коронавирусом еще 245 человек, по этому показателю Свердловская область находится на четвертом месте в России. Впереди Москва, Санкт-Петербург и ХМАО. Всего на Среднем Урале с момента распространения COVID-19 были инфицированы 16 372 человека.

Добавим, что, по последним данным, за сутки из больниц выписали сразу 259 человек. Вероятнее всего, это связано с тем, что больных держали в медучреждениях до понедельника – в субботу и воскресенье было выписано по 68 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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