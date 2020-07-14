Диплом из палатки. Как получали главный документ выпускники УрФУ (ФОТО)

Сегодня последние выпускники Уральского гуманитарного института УрФУ получили свои дипломы. Главный документ об образовании гуманитарии получали из палатки, установленной во внутреннем дворе корпуса на Ленина, 51.

«Институт, в котором больше всего выпускников по сравнению с другими институтами – 1473, принял решение выдавать документы не в аудиториях, а на улице с целью снижения рисков для здоровья выпускников и преподавателей, а также соблюдения необходимых мер безопасности по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе уральского вуза.

Там уточнили, что выдача дипломов была организована с соблюдением всех мер безопасности и социальной дистанции. «У каждого на входе измеряется температура, ребятам выдаются маска и перчатки. Дипломы выдаются на улице, в палатку выносят документы с целью укрыть их от неблагоприятных погодных явлений», – сказали в вузе.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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