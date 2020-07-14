В Свердловской области выздоровели 63% зараженных коронавирусом, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19. Это самый высокий процент среди регионов УрФО. Всего в уральском федеральном округе выздоровели 29 264 человека – общий показатель 56% от выявленных случаев.

По последним данным, на 14 июля в Свердловской области было зарегистрировано 16372 случая инфицирования, таким образом выздороветь должны были 10314 или 10315 человек. Кроме того, известно о 172 скончавшихся, значит, около 5,8 тысячи человек болеют на Среднем Урале прямо сейчас.

Вместе с тем, в регионе заняты порядка 80% специально оборудованных коек для лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса и пневмониями. Такие данные накануне публиковал аппарат полномочного представителя президента в УрФО. Всего в Свердловской области развернуто 6695 коек, занята 5361 койка, свободно 1334 койки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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