Автоэксперты составили рейтинг популярных легковушек в Екатеринбурге

В Екатеринбурге за первые пять месяцев 2020-го было продано 7595 легковых автомобилей, это на 10,6 % ниже, чем за тот же период в прошлом году. Аналитики ООО «Автостат Инфо» составили рейтинг самых популярных марок авто. Чаще всего екатеринбуржцы покупали Lada Vesta (466 машины), KIA Rio (461 машина) и Hyundai Creta (398 автомобилей). Четвертая строчка рейтинга принадлежит Volkswagen Polo – 367 единиц, а пятая – Lada Granta (350 авто).

Жители города предпочитают автомобили типа SUV, их было продано 3905. За этот же период в городе купили 1407 новых машин В-сегмента и 799 седанов С-класса.

В «Автостат Инфо» отмечают, что за отчетный период на местном рынке было продано 3905 новых SUV, 1407 машин В-сегмента, 799 седанов С-класса. Аналогичная картина популярности была и в прошлом году, но тогда автомобилей B и C сегмента продали на 304 и 331 больше. А вот машин класса SUV за первые пять месяцев 2019 года продали меньше на 70 штук, чем в этом году.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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