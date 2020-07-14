Синоптики предупредили о загрязнении воздуха в Свердловской области

В Свердловской области со вчерашнего вечера до воскресенья включительно будет действовать режим неблагоприятных метеорологических условий, сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии. Там уточнили, что нынешняя обстановка неблагоприятна для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. «Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 19 июля», – сообщили в свердловском метеобюро.

Напомним, до конца недели синоптики обещают анормальную жару, после чего в регион придут грозы и похолодание – температура должна прийти в норму.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.20

Шести священникам, примкнувшим к схимонаху Сергию, запретили служить. / Автоэксперты составили рейтинг популярных легковушек в Екатеринбурге. / В Свердловской области выздоровели 63% зараженных коронавирусом. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»