Свердловчанка отсудила у энергетиков почти семь млн рублей за сгоревший дом

Жительница свердловского поселка Зональный выиграла тяжбу с компанией «Энергосбыт Плюс» после пожара, уничтожившего ее имущество. В августе 2017 года у женщины сгорел дом со всеми надворными постройками. Возгорание началось с холодильника, у которого из-за сильного скачка напряжения в сети замкнуло электродвигатель.

Хозяйка решила судиться с поставщиком электроэнергии и подала иск в Кировский районный суд Екатеринбурга. Она потребовала взыскать с компании причиненный ущерб, многочисленные расходы на экспертизы, компенсацию морального вреда и штраф. Суд привлек к участию в деле сетевую организацию ОАО «МРСК Урала». В ходе разбирательства было установлено, что скачок напряжения произошел во время проведения ремонтных работ электросети на улице Набережной в поселке. После завершения работы монтажники по ошибке подключили линию неправильно, перепутав провода фазы и нуля. В результате этого в дом поступило напряжение межфазное 380V. Все приборы, работающие или подключенные к сети в режиме ожидания, оказались под воздействием скачка напряжения. Этот вывод был подтвержден в суде сразу двумя специалистами.

Кировский суд частично удовлетворил исковые требования свердловчанки. С ОАО «Энергосбыт Плюс» было взыскано 6,9 миллиона рублей. В том числе сумма ущерба недвижимому имуществу – 5,1 миллиона рублей, 1,4 миллиона рублей – сумма ущерба движимому имуществу, компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, полтора миллиона рублей штрафа, расходы на проведение экспертизы в размере 23 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя – 35 тысяч рублей, 36,5 тысячи рублей госпошлины и почтовые расходы – 800 рублей. Также взысканы расходы на проведение оценочной экспертизы в размере 76 080 рублей. В удовлетворении исковых требований к ОАО «МРСК Урала» было отказано.

«Энергосбыт Плюс» в ответ подал апелляцию. Юристы компании просили отметить решение суда, полагая, что ответчиком по иску должно выступать ОАО «МРСК Урала» как лицо, ответственное за качество работ по технологическому присоединению потребителя к своим сетям, а также за проведение ремонтных работ. Но судебная коллегия пришла к выводу, что именно «Энергосбыт Плюс» является гарантирующим поставщиком, а значит, несет ответственность перед потребителем за ненадлежащее исполнение обязательств по договору энергоснабжения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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