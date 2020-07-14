Свердловская область стала лидером по летальности от коронавируса в УрФО

Самый высокий процент скончавшихся от коронавируса в УрФО оказался в Свердловской области – 1, 05%. Этот же регион лидирует и по числу умерших – зарегистрировано 172 смерти, при том, что по распространенности заболевания область находится на третьем месте среди всех регионов Урала.

В Челябинской области процент летальности составил 0,97 (88 смертей). В регионах «тюменской матрешки» лидером рейтинга смертности стал ХМАО – скончались 0,74% заболевших (94 человека), в ЯНАО погибли 0,68 % заболевших (57 человек), в Тюменской области – 0,48 % (20 человек). Показатель летальности в Курганской области, где умерли двое, составил 0,13 %.

Лидером по распространенности заболевания на сегодняшний день в УрФО является ЯНАО – на каждые 100 тысяч жителей приходится 1,554 заболевших. Это, к слову, третий результат вообще по стране, выше заболеваемость только в Москве и Тыве. Коэффициент заболеваемости в ХМАО составляет почти 770, в Свердловской области – 379, в остальных регионах еще ниже. По числу заболевших лидирует Средний Урал – почти 16,4 тысячи человек получили диагноз «коронавирусная инфекция». Но самую населенную область УрФО «догоняет» ХМАО – заболели 12,7 тысяч человек

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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