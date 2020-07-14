Бывший инспектор Ростехнадзора предстанет перед судом за получение взятки пять лет назад

В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший инспектор Уральского управления Ростехнадзора по обвинению в коррупционных преступлениях пятилетней давности.

По данным следствия, в 2015 году инспектор проводил выездную проверку строящейся электроподстанции и выявил нарушения, которые могли привести к несвоевременной сдаче объекта капстроительства в эксплуатацию. Он предложил подрядчику скрыть обнаруженные недостатки в акте проверки за денежное вознаграждение. В итоге строительная компания перечислила 400 тысяч рублей на банковский счет родственника обвиняемого. Впоследствии сотрудник Ростехнадзора через посредника получил от гендиректора той же строительной компании 1 миллион рублей за содействие в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального требованиям технических регламентов, сообщили в областном Следственном комитете.

Эти преступления были выявлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области, добавили в пресс-службе полицейского Главка. После чего материалы были переданы в СК. В отношении 40-летнего екатеринбуржца, уволенного с должности инспектора Ростехнадзора, расследовалось уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и за попустительство по службе, в крупном размере). В ближайшее время материалы уголовного дела поступят в суд.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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