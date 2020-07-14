Креков: На ослабления режима пойти не можем, пока не будет снижения числа заболевших

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сегодня брифинге заявил, что региональные власти не собираются ужесточать режим ограничений на Среднем Урале, введенный из-за ситуации с коронавирусом. «Такой вариант не рассматривается, необходимости нет, мы находимся в достаточно стабильной ситуации, хотя нам хотелось бы, чтобы было снижение и устойчивое. Пока мы его не добьемся, существенно на новые послабления пойти не можем. Но и о свертывании прежних речи не идет», – сказал Креков.

Он пригрозил тем, что в регионе будет ужесточен контроль за соблюдением масочного режима, соблюдением социальной дистанции, режима самоизоляции. «Также уменьшим количество людей, кто проходит лечение на дому», – отметил он.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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