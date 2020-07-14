Власти рассказали о том, как будут тестировать пассажиров регулярных рейсов из-за рубежа

Свердловский вице-губернатор Павел Креков заявил о том, что вскоре будет восстановлено авиасообщение с зарубежьем. Об этом он рассказал в ходе брифинга по ситуации с коронавирусом, отвечая на вопрос о тестировании тех, кто возвращается из-за рубежа и 14-дневной изоляции их в обсерваторах. По его словам, для пассажиров вывозных рейсов нынешние правила сохранятся, например, в ближайшее время в Екатеринбург прилетит борт с пассажирами из Армении.

Для пассажиров регулярных авиарейсов правила будут иными. «Что касается регулярных рейсов, которые сейчас будут восстанавливаться, там действует другой режим. Сегодня появился документ главного санитарного врача, в котором предписано, что они должны предъявить отрицательный результат тестирования методом ПЦР на русском или английском языке, или получат предписание осуществить тестирование за свой счет в трехдневный срок в месте, куда прилетают», – прокомментировал Креков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.20

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