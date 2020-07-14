Вице-губернатор объяснил, как жара влияет на заболеваемость коронавирусом

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил сегодня на брифинге, что в регионе ситуация с заболеваемостью коронавирусом по-прежнему остается стабильной, однако, по его выражению «давление на стабильность существенно возросло».

«Это происходит в силу ряда объективных факторов. Жаркая погода, огромное количество людей устремилось в места массового отдыха, желание выйти на природу и встретиться с друзьями возросло, не соблюдая меры социальной дистанции и масочный режим, мы это видим по увеличению количества заражений в домашних кругах и среди близких, знакомых», – сказал Креков.

Екатеринбург, Елена Сычева

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