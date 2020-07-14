С начала лета на Урале утонули 39 человек

В Свердловской области за полтора месяца лета, с 1 июня, утонули 39 человек, из них 12 дети. Накануне в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщали о 35 утонувших, но за последние сутки в оперативной сводке появилась информация о еще четверых погибших. Последние случаи произошли на реке Ница в Ирбитском районе, в реке Пышма в Талицком районе, на реке Багаряк и в Двуреченском водохранилище Сысертского городского округа.

В МЧС также рассказали, что в выходные утопленников нашли на водоемах Екатеринбурга: 11 июля тело утонувшего мужчины со дна Верх-Исетского пруда подняли спасатели, 12 июля на Шарташе утонувшего нашли очевидцы. На озере Шарташ была установлена табличка «Купание запрещено» – соблюдение этого требования проверяется. За субботу и воскресенье патрули из спасателей и полицейских побывали на 200 водоемах, составлено более 100 протоколов – как за купание в неположенном месте, так и в отношении родителей, которые не следят за детьми.

Отметим, трагедии на воде происходят в Свердловской области каждую неделю, вероятно, это связано с тем, что держится жаркая погода. В прошлом году в водоемах погибли 40 человек – такую цифру спасатели называли в середине августа.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 14.07.20

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