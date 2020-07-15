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Среда, 15 июля 2020, 08:14 мск

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Три человека пострадали на уральской трассе после ДТП с лосем (ФОТО)

Автомобиль «Лада Ларгус» этой ночью близ поселка Лосиный сбил лося. В аварии, кроме животного, пострадали три человека.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло около 23:30 на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Автомобиль ехал из Екатеринбурга в сторону поселка. Травмы получили пассажиры автомобиля: женщины 1988 и 1952 года рождения, и 12-летний ребенок. Они находятся в ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, ушибами грудной клетки.

Березовский район, Людмила Прокофьева

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