Три человека пострадали на уральской трассе после ДТП с лосем (ФОТО)

Автомобиль «Лада Ларгус» этой ночью близ поселка Лосиный сбил лося. В аварии, кроме животного, пострадали три человека.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, ДТП произошло около 23:30 на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Автомобиль ехал из Екатеринбурга в сторону поселка. Травмы получили пассажиры автомобиля: женщины 1988 и 1952 года рождения, и 12-летний ребенок. Они находятся в ГБУЗ СО «Березовская ЦГБ» с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, ушибами грудной клетки.
Березовский район, Людмила Прокофьева
Березовский район. Другие новости 15.07.20
15 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / Российский чемпион UFC Петр Ян вернется в Екатеринбург уже завтра. / Академический станет восьмым районом Екатеринбурга уже в 2021 году (ВИДЕО). Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube