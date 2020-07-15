На Шарташе чуть не утонул ребенок, его удалось откачать

В районе пляжа «Пески» на озере Шарташ чуть не утонул трехлетний малыш. Ребенок плавал в спасательном круге около пирса, а его мама была на берегу, в 20 метрах от воды. В какой-то момент женщина отвлеклась, начав собирать вещи, чтобы отправиться домой, а отчим ребенка отошел за водой.

«Вернувшись через некоторое время, мужчина увидел, что круг, на котором плавал ребенок, пуст. Сразу после этого находившиеся в воде мужчины вынесли на берег мальчика, который уже не дышал. К счастью, на пляже находился мужчина, окончивший курсы оказания медицинской помощи. Он предпринял первичные реанимационные мероприятия, а через некоторое время подоспели дежурившие рядом сотрудники МЧС. Благодаря своевременным действиям спасателей в течение 8 минут осуществлявшим непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, ребенок вновь задышал. Бригада скорой помощи госпитализировала мальчика в реанимацию ДГБ № 9», – сообщили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Там отметили, что примерно за полчаса до инцидента на пляже проходил совместный рейд сотрудников МВД и МЧС России, они предупреждали граждан об ответственном отношении к детям и соблюдению правил безопасности на воде. По результатам проверки полицейские привлекли мать пострадавшего ребенка к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Екатеринбург, Елена Сычева

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