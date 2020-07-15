В Екатеринбурге мотоциклист врезался в экскаватор (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Щербакова произошло жуткое ДТП. Мотоцикл врезался в экскаватор. На месте работает реанимационная бригада. По некоторым данным, водитель двухколесного транспортного средства погиб, по другим – находится в тяжелом состоянии.

«Трактор выезжал со двора, мотоциклист ехал со стороны города в направлении Челябинского тракта и прямо в ковш ему влетел», – рассказал «Новому Дню» очевидец происшествия.

По его словам, документов у пострадавшего не было, по некоторым данным, мотоциклиста зовут Денис, 1992 года рождения, он из Новоуральска. На месте сейчас работают сотрудники управления ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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