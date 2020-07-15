В ГИБДД рассказали, кто виноват в аварии с погибшим мотоциклистом

В ГИБДД рассказали подробности аварии на Щербакова, где мотоциклист влетел в экскаватор. Как выяснилось, водитель экскаватора выезжал со второстепенной дороги и поворачивал налево, но в безопасности маневра не убедился. Когда он находился на дороге, в него врезался байкер, ехавший прямо в сторону улицы Пархоменко. Водитель мотоцикла от полученных травм скончался.

Напомним, авария произошла сегодня около 10 часов утра. По словам очевидца, байкер врезался в ковш экскаватора. По данным «Нового Дня», документов у мотоциклиста при себе не было, это житель Новоуральска Денис, 1992 года рождения.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.20

В Екатеринбурге мотоциклист врезался в экскаватор (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге за полгода прибавилось 4 тысячи избирателей. / Пруд в екатеринбургском дендропарке зарос сине-зелеными водорослями (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»