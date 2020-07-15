Свердловская область снова на третьем месте в России по заражениям COVID-19

Свердловская область снова вышла на третье место в России по числу зарегистрированных за сутки случаев заражения COVID-19, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. В регионе заразились 263 человека, а всего с момента распространения инфекции – 16635 человек.

«Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+153 человека), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Кировграда, Кушвы, Нижних Серег, Нижнего Тагила, Полевского, Североуральска, Слободо-Туринского района, Сосьвинского, Сысертского, Тавдинского, Туринского и Шалинского городских округов», – уточнили в оперативном штабе региона.

Состояние 195 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 83 – на аппаратах ИВЛ. Состояние еще 871 человека врачи оценивают как средней тяжести. Также за сутки был выписан 291 человек, всего вылечились 10614 пациентов.

За последние сутки коронавирус унес жизни еще трех человек, число жертв в Свердловской области достигло 175.

Екатеринбург, Елена Сычева

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