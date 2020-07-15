На севере области чрезвычайная пожарная опасность, горят леса, но Куйвашев отменил особый противопожарный режим

В Свердловской области из-за сильной жары и сухой погоды сохраняется высокая пожарная опасность. Как сообщили в Уральском управлении гидрометеорологии, горимость леса по региональной шкале оценивается в 4 балла, а в некоторых районах области в 5 баллов, то есть ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Между тем, еще в начале июля, перед наступлением жары губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил на территории региона особый противопожарный режим, действовавший с конца апреля. В постановлении было сказано, что отмена мер связана «с завершением прохождения пика возникновения природных пожаров».

Сложная ситуация сейчас на севере Свердловской области. В Ивдельском районе на землях лесного фонда зафиксирован крупный природный пожар, сообщили в Уральской базе авиационной охраны лесов. По их данным, причиной стала гроза. От удара молнии загорелся еловый лес. Площадь лесного пожара на данный момент составляет 400 гектаров. В тушении задействовано пять специалистов авиапожарной команды и группа из 20 человек наземной охраны лесов Уральской авиабазы, используется тяжелая техника – гусеничные транспортры, болотоходы и бульдозер. «Работа идет в экстремальных условиях, осложненных труднодоступностью местности, аномальной жарой и сильным ветром. Несмотря на это, уже локализована южная и западная кромки, идет работа по локализации восточной кромки. Можно сказать, что пожар уже ликвидирован на 30%», – сказали в Уральской базе авиационной охраны лесов.

Там уточнили, что только в Ивдельском районе действует шесть пожаров общей площадью 458 гектаров, а в регионе в целом – 12 пожаров на площади 620,5 гектара.

Екатеринбург, Елена Сычева

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