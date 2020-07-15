Шесть работников свердловских УИК выступили против многодневного голосования

Шесть членов УИК в Свердловской области подписали открытое письмо коллег с просьбой сохранить один избирательный день. Обращение работников избирательных комиссий связано с обсуждением идеи о проведении многодневного голосования на выборах по аналогии с плебисцитом по Конституции РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подписи оставили члены УИК №1441 Всеволод Квашнин и Роман Исхаков, член УИК №1503 Владислав Постников, член УИК №1246 Наталья Рязанова, член УИК №1281 Максим Малых (все участки находятся в Екатеринбурге) и член УИК №2279 Жанна Тюрина (Нижний Тагил).

Как минимум трое из них ранее поддержали забастовку участковых комиссий во время проведения голосования по поправкам к Конституции. Против многодневного голосования выступили уже 867 членов УИК – в основном из Москвы и Санкт-Петербурга. Они считают, что проведение выборов в 2-3 дня ухудшит и без того нелегкие условия труда участковых комиссий, при этом оплата труда в комиссиях не увеличивается пропорционально.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.20

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