В МЧС прокомментировали адекватность решения Куйвашева о снятии особого противопожарного режима перед жарой

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Свердловской области по государственной противопожарной службе Валерий Казаков прокомментировал решение свердловского губернатора Евгения Куйвашева о прекращении особого противопожарного периода. Он, напомним, действовал с 1 мая на территории региона, а перед началом жары – с 3 июля – был отменен. «С 1 мая был особо опасный период, когда нет зеленой растительности, сухая трава. Он опасный, введение режима в целом позволило стабилизировать обстановку, не допустить роста пожаров, а также перехода ландшафтных пожаров на жилые строения. Этот период прошел, поэтому было принято решение снять режим», – сказал он.

При этом ранее Казаков уточнил, что с наступлением жары в июле увеличилось количество пожаров и последствий от них. « В среднем за сутки на территории области возникает около 40 пожаров, в июле погибло в три раза больше человек, чем в прошлом году (9 и 3 соответственно). Большинство пожаров в жилом секторе и на прилегающих территориях. Основная причина – неосторожное обращение с огнем населения», – сказал он.

Казаков отметил, что особый противопожарный режим сейчас действует только в 27 муниципальных образованиях из 94.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.20

Шесть работников свердловских УИК выступили против многодневного голосования. / На севере области чрезвычайная пожарная опасность, горят леса, но Куйвашев отменил особый противопожарный режим. / Свердловская область снова на третьем месте в России по заражениям COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»