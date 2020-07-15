Дожди и средняя температура 13-15 градусов. Синоптики дали прогноз на август

В Свердловской области стоят последние дни жары, вскоре в регионе похолодает. Об этом рассказал начальник Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Роговский.

«Через пару дней температура начнет понижаться, потерпеть или порадоваться осталось два дня, затем пройдут дожди, ночные температуры будут +17…+19 градусов, дневные +21…+23 градуса. Осадки пройдут по всей территории области.

Конец июля – погода выровняется, будет порядка +25 градусов днем, более-менее комфортная погода», – сказал он. В августе будет довольно прохладно и, по прогнозу синоптиков, дождливо. По словам Роговского, температура воздуха будет близка к норме – средняя +13…+15 градусов, а вот осадков выпадет больше нормы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 15.07.20

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