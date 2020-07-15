На Урале вынесли приговор молодой паре, которые зарубили родственников и спрятали тела в подполе (ФОТО)

Свердловский облсуд вынес приговор по делу жителей поселка Зюзельский Полевского округа. Александр Нетунаев и Анастасия Рябухина зверски убили троих родственников девушки и своего знакомого, а тела спрятали в подполе. В доме с трупами они прожили около месяца, пока к ним не пришли полицейские. Их судили по пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору), а мужчину еще и по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Нетунаеву дали 19 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима, Рябухина проведет 18 лет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним об этом громком преступлении. Осужденные жили в одном доме с матерью, старшей сестрой и супругом старшей сестры Анастасии. Они постоянно ругались, в том числе из-за того, что подсудимые не следили за своими детьми, «скинув» их на мать девушки.

Будучи пьяными, 21 февраля 2019 года они расправились с членами семьи, используя ледоруб, новогоднюю гирлянду и деревянную биту с металлическими элементами. После Нетунаев надругался над одним из умерших. Тела они спрятали в подполе, заколотили его гвоздями, накрыли половиками, поставили сверху тяжелую бочку и продолжили жить в этом доме.

Ночью 28 февраля они совершили еще одно убийство – знакомого семьи, мужчину 1989 г.р., который на свою беду зашел в гости. Тело потерпевшего было оставлено в сенях дома. Убийца похитил у него сотовый телефон. А мать погибшего заявила в полицию о его исчезновении. Именно поиск четвертой жертвы позволил раскрыть предыдущие убийства – тела родных обвиняемой пролежали в доме почти месяц.

Зюзельский, Людмила Прокофьева

Зюзельский. Другие новости 15.07.20

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