В пятницу в Екатеринбург прилетит глава минздрава РФ Мурашко

В ближашую пятницу, 17 июня, в Екатеринбург прилетит министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщили «Новому Дню» собственные источники. Формальный повод – открытие референс-центра на базе Областного онкологического диспансера. Там сейчас, напомним, вспышка коронавируса в отделении радиологии, однако это другой корпус – не тот, что собирается посетить федеральный чиновник.

Отметим, что накануне визита министра полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов проведет совещание по ситуации с коронавирусом, в нем примет участие и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По некоторым данным, у федерального минздрава есть вопросы к региональным властям в связи с разными инцидентами, так или иначе связанными с COVID-19. Речь и о негласном запрете на проведение КТ легких в частных медцентрах, о котором рассказывают в самих клиниках, и об очередях на компьютерную томографию в государственных медучреждениях, и о загруженности службы скорой помощи, и т.д. Напомним, ранее Росздравнадзор начал проверку по ситуации с КТ в Свердловской области, на контроль ситуацию взяла вице-премьер Татьяна Голикова.

Добавим, что официальная программа визита Мурашко будет, скорее всего, опубликована уже завтра.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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