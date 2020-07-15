Рост бюджетных затрат и удар по независимым наблюдателям: эксперты оценили целесообразность трехдневных выборов

В Госдуме сегодня одобрили сразу в двух чтениях поправки о трехдневных выборах. Окончательное решение по законопроекту будет принято 21 июля. Поправки не затронут ближайшие сентябрьские выборы, но крупные кампании 2021 года – выборы в российский парламент и Заксобрание Свердловской области – вероятно, пройдут уже по новым правилам. «Новый День» опросил несколько экспертов, чтобы узнать их мнение о столь стремительно одобренной инициативе.

«Это ужасный закон. Пожалуй, самый ужасный за последние годы для наблюдателей. Потому что этот закон расширит до безграничных возможностей фальсификации и накрутки голосов на выборах и очень обесценит независимое общественное наблюдение», – считает координатор движения «Голос» на Урале Александр Грезев. Он отметил, что сейчас найти людей, которые готовы поработать наблюдателями одно воскресенье, нетрудно. Но если голосование будет длиться три дня, то на такую работу согласится в разы меньше людей. «Кроме того, это сильно бьет по мотивации. Наши волонтеры работают за идею, понаблюдав один день, они могут гарантировать, что на их участке никаких нарушений не было. А если бюллетени будут где-то храниться две ночи вне поля зрения, то никто таких гарантий уже дать не сможет», – добавил Грезев.

Член избиркома Екатеринбурга Илья Захаров отмечает, что трехдневные выборы, по сути, повторяют досрочное голосование. Новшество должно позитивно сказаться на явке, так как избиратели смогут выбрать удобный для себя день для похода на участок. Кроме того, трехдневные выборы освобождены от таких бюрократических процедур как подача открепительного удостоверения или указание уважительной причины досрочного голосования. Но есть один важный нюанс. «Все упирается в деньги. В Екатеринбурге накануне голосования по поправкам к Конституции несколько членов УИК подали заявления о прекращении полномочий. Кто-то побоялся работать в условиях эпидемии, а кого-то не устроила оплата труда. Все-таки работа в участковой комиссии довольно напряженная, и если она растягивается на несколько дней, а заработок остается прежним, понять членов УИК можно. Если участковым комиссиям дадут прибавку, то трехдневные выборы принесут только плюсы», – считает Илья Захаров.

Он также отмел доводы о возможных фальсификациях на длинных выборах. «Такого точно не будет. Мы уже привыкли, что выборы в Екатеринбурге проходят с видеонаблюдением. В случае трехдневного голосования камеры наблюдения могут работать круглосуточно на участках. Кому придет в голову устраивать вброс на камеру? Это уголовная ответственность», – рассуждает собеседник агентства. Тем не менее, Захаров признает, что трехдневное голосование повлечет за собой увеличение бюджетных расходов. Потребуются дополнительные деньги и на ночную охрану участков, и на круглосуточное видеонаблюдение, но главное – на увеличение оплаты труда членов УИК. Эти затраты составляют примерно две трети сметы любых выборов.

Политолог Сергей Мошкин с иронией отмечает, что в России с 1991 года крупные выборы каждый раз проходят по новым правилам. «Всегда эти обновления идут в сторону ужесточения избирательного законодательства, минимизации конкуренции, ограничения контроля и наблюдения при подсчете голосов. Все делается для того, чтобы правящая партия закрепила за собой гарантированное большинство. Это было в 90-е годы, и есть сейчас», – считает эксперт. По его мнению, многодневное голосование сделает выборы менее прозрачными. Пока непонятно, будет ли разрешена замена наблюдателей во время голосования. Сейчас такой возможности нет. Также неясно, как будет обеспечена охрана проголосованных бюллетеней на участке, как будет исключена вероятность их подмены. Кроме того, как отмечает политолог, временной лаг на голосовании чрезвычайно выгоден для мобилизации административного ресурса. Работодатель может в ежедневном режиме контролировать, кто из его подчиненных пришел или не пришел на участок, и оперативно принять меры. Плебисцит по Конституции показал именно такую картину – 90% проголосовавших пришли на участки до основного дня голосования. «Да, волеизъявление в течение трех дней может быть действительно удобно для избирателей. Но нужно всегда видеть двойное дно этого чемодана», – считает Сергей Мошкин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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