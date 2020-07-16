За сутки в Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась в полтора раза

В Свердловской области на сегодняшний день бушуют 10 лесных пожаров, лес горит на площади 900 га. Самая тяжелая ситуация в Ивдельском районе, по оперативной сводке ФБУ «Авиалесоохрана», в этом районе введен режим ЧС. Накануне в регионе пожарами было охвачено 590 га леса, 400 из которых находятся в районе Ивделя. Причиной самого крупного пожара стала гроза, от удара молнии загорелся еловый лес. На тушении пожара используется тяжелая техника – гусеничные транспортеры, болотоходы и бульдозер.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.20

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