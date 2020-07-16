В еще одном детском лагере под Екатеринбургом нашли коронавирус

В загородном детском лагере «Красная гвоздика», который располагается в Сысерти, выявлен случай коронавируса. Заболел сотрудник учреждения, причем признаки ОРВИ у него появились уже после заезда. Информацию подтвердили в региональном оперативном штабе.

Перед началом смены сотрудников и отдыхающих детей тестировали на Covid-19, и у всех были отрицательные результаты. В оперштабе объяснили, откуда появился коронавирус: «Такая ситуация может возникнуть, например, в случае, когда на момент взятия материала в первый раз инкубационный период болезни еще не прошел, и результат оказался отрицательным. Отряд, с которым контактировал зараженный, изолирован от других детей и сотрудников лагеря. Проведена санитарная обработка всех помещений. Порядок дальнейших действий оперативно согласуется в настоящий момент профильными ведомствами».

Детский лагерь «Красная гвоздика» находится под ведомством администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. Первая оздоровительная смена стартовала 5 июля, в этот день в лагерь заехали 190 детей. Получить оперативный комментарий у директора учреждения не удалось.

Напомним, это уже второй случай заноса Covid-19 на территорию детских лагерей в Свердловской области. В начале июля коронавирус был выявлен у вожатой в лагере «Зарница». С ней контактировали 35 детей из трех отрядов, их сразу отправили домой на самоизоляцию. После этого лагерь продолжил работу в обычном режиме. Но теперь «Зарницу» проверяет прокуратура на предмет соблюдения санитарных норм.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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