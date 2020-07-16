В Екатеринбурге полиция ищет 10-летнего мальчика, пропавшего вчера (ФОТО)

В Екатеринбурге полиция ищет 10-летнего Егора Ворожева, который вчера ушел из дома на улице Уральской, 662 и не вернулся.

Приметы: среднего телосложения, рост 140 см, волосы светлые. Был одет в черно-бело-синюю футболку, джинсовые синие шорты, черные кроссовки с черной подошвой, при себе был черный рюкзак с оранжевыми вставками. «Всех, кто располагает информацией о местонахождении Егора, просим сообщить в органы внутренних дел по телефону +7(343)356-42-03 или 02», – сообщили в пресс-службе полиции города.

Екатеринбург, Елена Сычева

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