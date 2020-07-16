В Тагиле 19-летняя девушка зарезала любимого и сдалась полиции

В Нижнем Тагиле завершено расследование убийства 23-летнего местного жителя. Его зарезала кухонным ножом его возлюбленная, 19-летняя тагильчанка. Она сама сдалась полиции, написав явку с повинной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Расследованием дела занимался следственный отдел Дзержинского района Нижнего Тагила. По данным представителей ведомства, в ночь на 24 ноября 2019 года обвиняемая у себя дома, в квартире на Ленинградском проспекте, поссорилась со своим сожителем. «Обвиняемая вооружилась хозяйственно-бытовым ножом и причинила им потерпевшему множественные ранения. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия», – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время материалы отправятся в суд.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.20

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