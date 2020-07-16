Жители Свердловской области стали чаще вкладываться в страхование жизни

За первые три месяца этого года жители Свердловской области оформили 19,4 тысячи договоров страхования жизни, заплатив за них около 2 млрд рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года, число полисов выросло на 20%, а сумма взносов – на 38%.

«Этот рост произошел во многом за счет развития программ накопительного страхования жизни (НСЖ) и заинтересованности в них населения: на фоне снижения ставок по депозитам и неопределенности на фондовом рынке люди ищут более выгодные финансовые инструменты для сохранения и накопления денег. Полис НСЖ позволяют страхователю накопить необходимую сумму к определенному событию в жизни, например, к совершеннолетию ребенка или выходу на пенсию», – прокомментировали в отделе по связям с общественностью Уральского ГУ Банка России.

Объем выплат по договорам страхования увеличился в 2,8 раза, в основном за счет того, что страховые рассчитались по трехлетним договорам инвестиционного страхования жизни, которые заключались в 2017 году. По словам экономиста Константина Юрченко, накопительное страхование жизни – неплохой инструмент, спрос на который может свидетельствовать о росте финансовой грамотности населения. «Люди понимают, что старость когда-то наступит, а на государственную пенсию особо рассчитывать не приходится: умереть с голоду она, может, и не даст, но и богатым не сделает никогда. Могу предположить, что такой инструмент выбирают как альтернативу вкладам, доходность по которым беспрецедентно низкая. В целом то, что люди пользуются разнообразием инструментов, которые позволяют копить, это очень хорошо. Но наверное этот рост происходит за счет более состоятельной и финансово обеспеченной аудитории, наименее защищенные слои населения вряд ли могут выделить что-то, чтобы вложить в накопительное страхование», – считает Юрченко.

Добавим, по данным Центробанка, за первые пять месяцев этого года объем вкладов в регионе вырос на 8,1%, и в основном – 89% – они рублевые.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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