Свердловская область вышла на второе место в России по заражениям COVID-19

За последние сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили у 349 человек, регион теперь на втором месте по России. Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, скончались четыре человека. Выздоровели за сутки 323 человека. Всего в регионе за время пандемии заболели 16984 человека, умерли уже 179 свердловчан.

«Основной вклад в статистику, к сожалению, внес город Екатеринбург. Мы связываем это в первую очередь с тем, что многие жители откровенно пренебрегают мерами предосторожности, что усугубилось очень жаркой погодой, которая спровоцировала горожан проводить время на городских пляжах. Отчасти это и эффект от продолжающей расти выявляемости благодаря тому, что мы существенно нарастили объем исследований, которые ежесуточно проводятся в регионе.

Мы давно уже перешли планку в 10 тысяч тестов в сутки, обычным делом становится показатель в 11-12 тысяч, а накануне мы фиксировали почти 14 тысяч исследований», – сказал заместитель руководителя оперативного штаба Павел Креков.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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