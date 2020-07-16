Свердловский чиновник назвал закупочную цену масок – 6 рублей

Свердловские власти прокомментировали резкий рост цен на маски в розничной сети, который произошел весной этого года. Цены несколько опустились к лету, но до первоначальных значений, когда одна маска стоила 3-5 рублей, так и не добрались. Весной, напоминает «Новый День», за одно средство индивидуальной защиты органов дыхания в аптеках и магазинах брали от 30 рублей (цена за штуку причем доходила до 100 рублей, а иногда и выше), а сейчас, в среднем, 15-20 рублей. И это при том, что в самом начале пандемии и объявленных ограничительных мер в Свердловской области маски стали производить и местные предприятия, в том числе – на специально приобретенном для этих целей оборудовании.

На прошлой неделе в минпроме региона прошло совещание с представителями аптечных сетей. Замминистра Игорь Зеленкин пояснил, что одной из тем для обсуджения стала как раз себсетоимость и закупочная цена одной маски. «У меня есть информация, что да, действительно, был спекулятивный спрос на маски, он привел к спекулятивному спросу на материалы – это формирует себестоимость маски. Стоимость материалов возрастала с 200 тысяч рублей за тонну до 700 тысяч за тонну. До последнего времени производителей материалов в Свердловской области не было, мы закупались в Китае, Израиле, странах Европы. Когда в аптеке маска стоила 30-50 рублей, они отгружали маски по старым контрактам – там условия госконтракта никак не поменять, по ценам до пандемии коронавируса. Вновь заключаемые контракты – по ним наши промышленники поставляли в больницы маски от 5 до 11 рублей. Потому что перед нами была задача в первую очередь обеспечить СИЗ медучреждения. В аптеках продавались маски с других регионов, они стоили гораздо дороже», – сказал Зеленкин.

По его данным, сейчас цены падают. «Она доходила до 12 рублей, где-то выше, сейчас минимальная стоимость – это 6 рублей. Я не должен отвечать за аптеки, это не наша сфера деятельности, но если входящая стоимость 6 рублей, то наверно не обязательно за 30 рублей продавать маску. Другое дело, есть такой соблазн – ее же покупают за 30 рублей», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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