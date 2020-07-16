В УГМК ответили на фильм туриста о реках северного Урала

Представители УГМК рассказали, как обстоят дела с реконструкцией очистных сооружений на территории северного медно-цинкового рудника АО «Святогор». В компании прокомментировали и кадры, продемонстрированные в фильме туриста Олега Чегодаева, где показан, например, пруд-отстойник, из которого, по версии блогера, вода попадает в реки северного Урала. «Рядом с прудом-отстойником находится заболоченный участок с и ориентировочными размерами 50-100 метров, вокруг которого растительность живая, зеленая. Пруд-отстойник объемом 1500 кубов, он замкнутый, не имеет никаких водоотводных канав, вся вода с отвалов собирается в него и транспортируется на новые очистные», – сказал инженер АО «Святогор» Михаил Ткаченко.

Также он добавил, что круглосуточно ведутся работы по реконструкции временных очистных сооружений. «Дополнительно проект включает в себя полный сбор и перехват подотвальных вод Шемурского месторождения. К концу июля закончатся работы с западной стороны, к осени начнутся – с восточной части месторождения со стороны реки Банной», – пояснил Ткаченко. Мастер очистных сооружений северного медно-цинкового рудника Алексей Тарасов добавил, что на данный момент на предприятии действует два биопруда по 45 тысяч кубов и в планах – еще шесть. Реконструкция, по его словам, завершится в 2021 году. Работы ведутся под контролем надзорных органов.

Высохший лес, продемонстрированный в фильме, – не следствие отравления, а следствие заболоченности некоторых участков, что встречается в тайге по берегам рек, даже там, где не ступала нога человека.

Ситуацию с загрязнением рек в 2017-2018 годах объяснили аномальным количеством осадков – их выпало слишком много, а также особенностями геологического строения и многочисленного оруднения почвы. Из-за этого на какой-то период качество поверхностных вод в реках Тальтия и Ивдель действительно ухудшалось. Однако в настоящее время, по словам местных жителей, ситуация улучшилась. Председатель общественной палаты Ивдельского городского округа Надежда Алекссева пояснила, что пробы воды в северных реках берутся постоянно. «Сейчас появляются водоросли, река стала чище», – сказала она, а местные рыбаки сообщили, что рыба – плотва, каретка, хариус – клюет. Инженер по производству МУП «Теплоснабжение» Генрих Петерс также уточнил, что за последние 8-10 месяцев обращений по поводу качества воды в разводящей сети не было.

Екатеринбург, Артем Сибирев

Екатеринбург. Другие новости 16.07.20

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