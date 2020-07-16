В перинатальном центре открылся ЗАГС: теперь можно зарегистрировать ребенка, а скоро – и расписаться

В областном перинатальном центре открылся первый в Свердловской области отдел ЗАГС. Теперь оформить свидетельство о рождении ребенка родители могут еще до выписки из роддома, главное – определиться с именем ребенка и иметь при себе паспорт. «Когда в семье рождается малыш – это огромная радость, но и конечно первые заботы. Мы постарались создать условия, позволяющие максимально быстро оформить первый документ ребенка, чтобы молодая мама могла после выписки уделять все свое время малышу», – рассказала заместитель начальника управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

Основная цель – упростить взаимодействие молодых родителей с государственными структурами, в частности – с органом ЗАГС, и сделать получение услуги по регистрации рождения ребёнка максимально комфортной, подчеркнула Наталья Храмова. Также для этого была разработана специальная памятка, в которой отражен весь необходимый перечень документов. Помимо оформления свидетельств, специалисты будут давать консультации по всем интересующим вопросам, относящимся к деятельности органов ЗАГС.

В день открытия кабинета свидетельства о рождении в перинатальном центре получили три мамы малышей. По прогнозам специалистов центра, в ближайшее время здесь будут получать свои первые свидетельства до 20 новорожденных в день. «Наш центр является крупнейшим медицинским учреждением родовспоможения Свердловской области, успешно оказывающим высокотехнологичную помощь, как для будущей мамы, так и для ее малыша. Ежегодно, здесь на свет появляется порядка пяти тысяч малышей», – отметила заместитель главного врача по акушерству и гинекологии перинатального центра Алена Каюмова.

Также в ближайшее время, когда эпидобстановка станет более благоприятной, помимо получения документов о рождении ребенка, новоиспеченные родители смогут оформить супружеские отношения, если ранее этого не сделали. Там же возможно будет и подтвердить отцовство.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.20

Представитель GreenPeace прокомментировал пожары в Ивдельском районе. / СК признал опасным для общества мужчину, который зарезал жительницу микрорайона Светлый в марте. / В УГМК ответили на фильм туриста о реках северного Урала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»