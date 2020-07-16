Токсикологи рассказали, почему пить алкоголь в жару опасно

Свердловские токсикологи напоминают – пить алкоголь в жару, установившуюся на Урале, опасно для здоровья.

В это время человеческий организм работает несколько иначе: идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, начинается активное потоотделение – естественный процесс терморегуляции организма. При высоких температурах у организма существует риск обезвоживания. После употребления большого количества спиртного обезвоживание наступает само по себе – процесс терморегуляции нарушается. В состоянии опьянения дополнительная влага будет выводиться из человеческого организма еще активнее. Это приведет к тому, что симптомы алкогольной интоксикации будут выражаться сильнее, а избавление от последствий употребления большого количества спиртного будут идти дольше, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе свердловского Минздрава.

Существует опасность в том, что симптомы теплового удара, такие как сухость во рту, головная боль, тошнота, сильно схожи с симптомами алкогольного отравления. По этой причине симптомы слишком часто игнорируются, и человек успевает выпить больше, чем планировал. Как следствие, организму приходится не просто перерабатывать большое количество алкоголя, но и делать это при повышенной температуре и с обезвоживанием.

«Многие считают, что небольшое количество алкоголя, наоборот, помогает охладиться. Это достаточно серьезное заблуждение. Да, эффект охлаждения будет, но очень кратковременный, а после температура тела наоборот пойдет вверх, и обострится чувство жажды. Конечно, в жару лучше совсем отказаться от алкоголя и сделать выбор в пользу освежающих безалкогольных напитков – морсов, компотов, сока, а также негазированной питьевой воды – они поддержат водный баланс в организме и помогут избежать обезвоживания», – рассказал главный врач Областной наркологической больницы, главный нарколог УрФО Антон Поддубный.

Кроме того, специалисты настоятельно просят отказаться от купания в бассейне, реке или любом другом открытом водоеме после употребления алкогольных напитков. Как показывает ежегодная практика, больше половины всех трагических инцидентов на воде происходит с лицами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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