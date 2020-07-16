В киосках на Уралмаше развернулась бойкая торговля фунфыриками – жители соседних домов возмущены (ВИДЕО)

Жители Уралмаша жалуются на то, что в киосках, недавно поставленных возле жилых домов, незаконно продается спиртосодержащая продукция. В частности, речь идет о так называемых фунфыриках – бойкая торговля ими идет в круглосуточном режиме.

В киоске продают фунфырики

Один из читателей РИА «Новый День» накануне произвел контрольную закупку – в киоске возле дома на ул. Краснофлотцев, 25 ему беспрепятственно продали спиртовую жидкость по цене 40 рублей за 100 мл. По данным местных жителей, поток покупателей, которые идут в киоски только для того, чтобы купить фунфырики, практически нескончаем. После приобретения товара его распивают в окрестных дворах, замусоривая территорию и мешая жильцам домов.

Жители Уралмаша утверждают, что киоски поставлены с разрешения главы района Романа Кравченко, но за тем, соблюдают ли законы РФ продавцы и хозяева киосков, никто не следит. Неоднократные жалобы на незаконную торговлю опасным для здоровья товаром до сих пор никакой реакции правоохранительных органов не вызвали.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 16.07.20

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