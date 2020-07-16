На трассе под Каменск-Уральским погиб мужчина, врезавшийся в грузовик (ФОТО)

Сегодня около полудня на 89 километре трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган произошло смертельное ДТП. Легковушка ВАЗ-2114 столкнулась с грузовиком «Вольво». Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель легковушки получил тяжелые травмы, его госпитализировали, но в больнице он скончался.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются подробности случившегося. транспорт пропускают поочередно по одной полосе из двух.
Каменский район, Людмила Прокофьева
Каменский район. Другие новости 16.07.20
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