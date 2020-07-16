В Екатеринбурге подожгли клинику, которая делала тесты на COVID-19 (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня ночью произошел пожар в клинике, которая делала тесты на коронавирус. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», сообщение о возгорании помещения на первом этаже дома на ул. Уральской, 57/2 поступило в дежурную часть в районе пяти утра. На место выезжали две пожарные машины и девять огнеборцев, которые обнаружили, что одно из окон клиники разбито, рольставни отогнуты, внутри пожар, а под окном кем-то оставлена зажигалка.

По предварительной версии, причиной возгорания мог стать поджог. По факту произошедшего проводится проверка и пожарная экспертиза. Как сообщили «Новому Дню» в клинике «Уральская», ковидные анализы делало только отделение на улице Уральской, и сейчас из-за пожара оно временно пациентов не принимает. Руководство клиники озвучило персоналу свою предварительную версию произошедшего – замыкание проводки, – расказала диспетчер клиники по телефону.

Сейчас решается вопрос о том, как быть с записанными на ближайшие дни на анализы клиентами. Спрос на услуги в последние дни был высоким, несмотря на то, что мазки клиника брала и отдавала на экспертизу в стороннюю организацию. Лаборатория «Уральской» работала только с кровью. Однако судя по разрушениям в помещениях клиники, в ближайшие дни она возобновить работу не сможет.

Екатеринбург, Елена Васильева, Семен Саливанчук

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