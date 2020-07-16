Екатеринбург бьет температурные рекорды: кто может не работать в жару

Екатеринбург переживает невероятно жаркое лето, сегодня, в четверг, температура бьет рекорды – градусники показывали более 38 градусов. В пятницу ожидается около 35 градусов. В Госинспекции по труду Свердловской области рассказали, кто и когда может легально не работать из-за жары.

Самые минимальные температуры, из-за которых рабочий день может быть отменен, установлен для тех, кто занимается тяжелым физическим трудом: при +26,5 рабочий день рекомендуется сократить на час, после 27 градусов – на 2 часа, после 28,5 – на 4 часа, после 30 градусов – на шесть часов. Если в производственном помещении выше 31 градуса, работу следует остановить.

Для офисных сотрудников нормы чуть выше. Первое сокращение рабочего времени начинается после 28,5 градусов, если в помещении жарче 29 градусов, рабочий день урезается на 2 часа, после 30,5 – на 4 часа, после 32 градусов – на шесть часов. Работа прекращается, если термометры показывают выше 33 градусов.

Работа на открытом воздухе на жаре считается опасной. Не рекомендуется работать, если воздух прогрелся более чем 32,5 градуса, если же работать необходимо, то через каждые 15-20 минут надо делать перерыв на 10-12 минут и уходить в холодное помещение.

Водители общественного транспорта, если в нем нет кондиционера, сегодня вообще не должны быть за рулем. «Температурный режим работы водителей общественного транспорта, в частности водителей троллейбусов и трамваев, зависит от того, к какой категории по энергозатратам организма относится работа данного водителя. В зависимости от этого ограничения могут начинаться с температуры в кабине транспорта с 26, 27 или 28 градусов и приостанавливаться с 31, 32 или 33 градусов», – сообщили в инспекции по труду.

Если рабочий день был сокращен из-за жары, то это будет простоем не по вине работодателя, и пропущенные часы могут быть оплачены как ⅔ от тарифной ставки. Пока в инспекцию жалобы на несоблюдение работодателями температурного режима не поступали.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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