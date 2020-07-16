В Свердловской области самые перегруженные больницы по УрФО – коечный фонд занят на 81%

В Свердловской области сложилась наиболее напряженная ситуация по загруженности больниц, принимающих для лечения пациентов с коронавирусом. По данным уральского полпредства, на сегодняшний день в регионе занят 81% коек, переоборудованных для лечения Covid-19. А в Екатеринбурге этот показатель в течение последней недели постоянно превышает 90%. При этом средний уровень заполняемости ковидариев по Уральскому федеральному округу составляет 68,8%.

Кроме того, как показала проверка Росздравнадзора, в Свердловской области в ряде медучреждений были перепрофилированы только реанимационные койки, что, по мнению контролирующих органов, не гарантирует выполнение технологий лечения от Covid-19 в полном объеме.

Свердловский вице-губернатор Павел Креков отметил, что нагрузка на коечный фонд постепенно снижается, так как в последние дни количество выздоровевших превышает число новых выявленных случаев коронавируса. По его словам, в области в ближайшее время будут введены дополнительно 600 мест в санаториях и гостиницах для долечивания выздоравливающих пациентов. Также были организовано еще 300 коек для лечения коронавируса в нескольких больницах, в том числе дополнительно 20 реанимационных коек в горбольнице №40 Екатеринбурга.

«Эти меры позволили снизить нагрузку на коечный фонд на 7%. Если нам удастся сохранить тенденцию, то мы сможем справиться с теми вызовами, что стоят перед нами сейчас. Несколько тяжелее сейчас стало в Нижнем Тагиле, где были вспышки на предприятиях. Поэтому там было организовано дополнительно 200 коек, появился компьютерный томограф. Сейчас мы видим тенденцию смещения заболеваемости в города области. То есть в Екатеринбурге идет снижение, но, к сожалению, растет число заболевших в других городах. Ситуацию усугубляет жаркая погода, очень много людей на несанкционированных пляжах. Плюс сейчас мы проводим дополнительную работу из-за фестиваля «Царские дни». Мы дали рекомендации не участвовать в массовом крестном ходе», – сообщил Креков на совещании в полпредстве.

Отметим, что по прогнозу главного санврача Свердловской области, в ближайшее время ожидается рост статистики по коронавирусу до 400 случаев в сутки.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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