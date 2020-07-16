В Верхней Пышме три дня будут отмечать День металлурга

В Верхней Пышме три дня будут отмечать День металлурга. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГМК, череда праздничных торжеств началась сегодня, 16 июля, с возложения цветов к памятному знаку «Гильза» – символу трудового подвига заводчан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Как известно, Пышминский медеэлектролитный завод в годы войны обеспечивал страну стратегическим металлом – медью, сплавами на основе меди, медным порошком и другой продукцией, необходимой фронту. Из меди предприятия в военное время было изготовлено 80% снарядных гильз и патронов.

В этот же день на территории промплощадки состоялось чествование передовиков производства. В церемонии приняли участие генеральный директор УГМК Андрей Козицын и директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин. Руководители вручили правительственные, ведомственные и корпоративные награды лучшим работникам предприятия. В этом году звания Почётный металлург удостоены: оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок медеплавильного цеха Сергей Букин, заместитель начальника цеха по производству порошковых изделий Андрей Камнев и главный инженер АО «Уралэлектромедь» Алексей Королёв.

Всего к профессиональному празднику награждено 418 работников предприятия, в том числе Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ – 9 человек, Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью III степени» – 2 человека, Почётной грамотой губернатора Свердловской области – 11 человек.

Еще одно знаковые событие в жизни трудового коллектива АО «Уралэлектромедь» – Благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в развитие металлургической промышленности и заслуги в производственной деятельности.

Специально к празднику на территории промплощадки установлена фотозона. Работники фотографировались на фоне готовой продукции, выпускаемой заводом. Композицию составили штык черновой меди, бунт медной катанки и упаковка медных катодов.

Ближе к полуночи небо Верхней Пышмы под музыкальное сопровождение украсит панорамный 10-минутный фейерверк с высотой подъема «огней» до 200 метров. Горожане увидят объемные радужные шары, бенгальские огни, брызги световых фонтанов и других композиции.

Празднование Дня металлурга и Дня города Верхняя Пышма продолжится 18 июля. По улицам города проедет автомобиль, оснащенный звукоусиливающей аппаратурой и широкоформатными экранами для видео-трансляции роликов и песен, посвященных людям труда. В течение дня – с 10 до 15 часов – машина объедет практически всю территорию города. 19 июля аналогичный автомобиль проедет по улицам Кировграда.

Отметим, что праздничные мероприятия также состоятся в Кировграде и поселке Верх-Нейвинский, где расположены филиалы АО «Уралэлектромедь». Так, 17 июля на «Производстве полиметаллов» запланированы видеоконцерты и радиотрансляции, чествование лучших работников и трудовых династий завода.

В пресс-службе УГМК отдельно уточнили, что все мероприятия проходят с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

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