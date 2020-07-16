За время пандемии в УрФО заразились коронавирусом 2875 медработников

По данным Фонда социального страхования с начала пандемии в Уральском федеральном округе было выявлено 2875 медицинских работников, заболевших Covid-19. Из них 907 врачей заразились на рабочем месте. Такая статистика была озвучена сегодня на совещании в уральском полпредстве.

Наибольший показатель распространения инфекции регистрируется в трех регионах – Ямал (15 случаев заражения на 1000 человек), Ханты-Мансийский округ (7,5 случаев на 1000 человек) и Свердловская область (4,65 случая на 1000 человек). При этом в ЯНАО один из самых высоких процентов тестирования населения, причем даже на уровне России. На втором месте идет Челябинская область, где все пациенты, поступающие в больницы, тестируются на Covid-19. В Курганской и Свердловской областях, напротив, Росздравнадзор выявил некоторые нарушения при диагностике пациентов на коронавирус.

В то же время в Уральском федеральном округе фиксируется один из самых низких показателей в России по смертности среди зараженных коронавирусом. Сейчас осложнение эпидситуации в регионах происходит за счет взрослого трудоспособного населения. За июль увеличилось количество очагов в трудовых коллективах, отмечают в полпредстве.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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