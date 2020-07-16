Пандемия коронавируса оставила без работы четверть миллиона жителей УрФО

В Уральском федеральном округе с начала апреля более чем в четыре раза увеличилось число безработных граждан. На сегодняшний день на учете в службе занятости состоит 257,8 тысяч человек. Еще 7 тысяч работников будут уволены в ближайшее время. Более 85 тысяч человек находятся в вынужденных отпусках или работают по неполному графику. Об этом сообщил помощник уральского полпреда Максим Федосеев на совещании с вице-губернаторами субъектов УрФО.

В Курганской, Свердловской областях и ХМАО уровень безработицы вырос в 4 раза, в Челябинской области – в пять раз, в ЯНАО – в три раза, в Тюменской области – в семь раз. При этом в Тюмени были приняты, как отметили в полпредстве, беспрецедентные меры для борьбы с безработицей. В частности, в регионе выделили деньги центрам занятости на переобучение граждан и увеличение число вакансий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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