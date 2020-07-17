В Верхней Салде скончалась женщина, сбитая иномаркой около перекрестка

Екатеринбург, Июль 17 (Новый День, Елена Сычева) –В Верхней Салде накануне вечером произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, инцидент произошел около 19:00 у дома № 75 на улице 3 Интернационала.

«66-летний водитель Renault Sandero, двигаясь по улице 3 Интернационала со стороны Розы Люксембург в направлении Ленина, допустил наезд на пешехода, переходящего дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости перекрестка, справа налево по ходу движения автомашины», – сообщили в ведомстве.

Женщину доставили в больницу, но она скончалась там от полученных травм. Водитель, стаж которого – 15 лет, пояснил сотрудникам ГИБДД, что женщина появилась неожиданно, из-за дерева, он затормозил, но наезда избежать не удалось. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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