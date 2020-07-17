В Екатеринбург прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

В Екатеринбург с официальным визитом прибыл министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает корреспондент «Нового Дня».

В сегодняшней программе федерального чиновника – церемония открытия референс-центра в областном онкологическом диспансере, где два дня назад произошла вспышка коронавируса у пациентов, встреча с полпредом президента России в УрФО Николаем Цукановым и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а также закрытое совещание с главными врачами медучреждений региона.



Обсуждать будут, в том числе, вопросы, связанные с организацией лечения и профилактики коронавируса в Свердловской области.

По некоторым данным, у федерального минздрава есть вопросы к региональным властям в связи с разными инцидентами, так или иначе связанными с COVID-19. Речь и о негласном запрете на проведение КТ легких в частных медцентрах, о котором рассказывают в самих клиниках, и об очередях на компьютерную томографию в государственных медучреждениях, о загруженности службы скорой помощи, и т.д. Напомним, ранее Росздравнадзор начал проверку по ситуации с КТ в Свердловской области, на контроль ситуацию взяла вице-премьер Татьяна Голикова.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

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