Из-за вспышки коронавируса в онкоцентре пациентов госпитализируют в другие отделения

На этой неделе в радиологическом отделении Свердловского областного онкологического центра произошла вспышка коронавируса. Об этом «Новому Дню» сообщили пациенты онкоцентра, позднее информацию подтвердили в оперативном штабе региона, уточнив, что госпитализация в медучреждение приостановлена, а те, кто уже попал в больницу, продолжат получать лечение. В сообщении в ответ на запрос «Нового Дня» говорилось, что ограничения будут сняты только после завершения противоэпидемических мероприятий.

Однако позднее в оперштабе же пояснили, что госпитализация пациентов с онкологическими заболеваниями, чье предшествующее лечение нередко занимает месяцы перед плановыми манипуляциями (например, курс сильнодействующих препаратов перед облучением, – прим. ред.), продолжается. Тех, кто должен был попасть в больницу, например, вчера, просто кладут в другие отделения онкоцентра, сказали агентству в оперативном штабе Свердловской области.

Добавим, что сегодня медучреждение должен посетить министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Там открывается референс-центр. Принимающая сторона заверила, что мероприятия пройдут в другом корпусе, не связанном с тем, где произошла вспышка.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 17.07.20

В Екатеринбург прибыл министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. / В Верхней Салде скончалась женщина, сбитая иномаркой около перекрестка. / 17 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»