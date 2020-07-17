В Царском крестном ходе поучаствовали 10 тысяч человек (ФОТО)

В традиционном царском крестном ходе от Храма на Крови до Ганиной Ямы прошли порядка 10 тысяч человек, что в 6 раз меньше, чем в прошлом году. Возглавил шествие митрополит Кирилл Екатеринбургский и Верхотурский, а также епископ Нижнетагильский и Невьянский Евгений, епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий, епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид.

Пешком люди преодолели порядка 20 километров. Крестный ход длился несколько часов. Примерно в 6 утра колонна достигла монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев.

Представители епархии накануне крестного хода напоминали о необходимости соблюдения санитарных мер безопасности на мероприятии. Волонтеры раздавали маски и просили соблюдать дистанцию.Но большинство участников церковного шествия были без масок, социальную дистанцию выдерживали единицы. Люди шли группами, делали совместные фото.

По прибытии в монастыре на Ганиной Яме был совершен молебен святым Царственным страстотерпцам.

Видео о крестном ходе – в ближайшее время на нашем канале.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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