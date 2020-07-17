В Свердловской области дорожает топливо

Антимонопольщики отметили рост цен на автомобильное топливо за последнюю неделю. Максимальный рост показал сжиженный газ – с 19,91 рублей его цена поднялась до 20,73.

Литр 95-го бензина за неделю подорожал в среднем на четверть рубля и стоит 45,43 рубля. Практически не изменилась цена на другие варианты топлива. АИ-92 прибавил в цене 7 копеек и в среднем стоит 42,50 рубля. Дизель подорожал на копейку – до 48,64. Такие цены приводит УФАС по Свердловской области.

Отметим, по сводкам антимонопольщиков, в регионе на протяжении нескольких недель плавно растет цена на АИ-95, за два месяца он подорожал почти на полрубля за литр. Газ за это время подорожал значительно сильнее – более чем на три рубля. Цена на АИ-92 и дизель почти не изменилась.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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